В Орле рецидивист попался на магазинной краже
В Орле неоднократно судимого горожанина вновь поймали на нарушении закона. На этот раз тот пытался украсть продукты из магазина.
Инцидент произошел в Железнодорожном районе города. 38-летний мужчина рассовал товар по карманам и пытался выйти, не оплатив его. Продавцы нажали тревожную кнопку.
- Действия злоумышленника были своевременно замечены работниками торгового зала. Получив сигнал о происшествии, наряд Росгвардии незамедлительно выдвинулся по указанному адресу. Как выяснилось, ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за ряд правонарушений. Впоследствии силовики передали рецидивиста сотрудникам полиции, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU