Жителей Орла попросили по возможности не посещать Пенсионный фонд

24 Март 2020 2020-03-24T16:27:46+03:00

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Жителей Орла и области попросили по возможности не посещать клиентские офисы Пенсионного фонда. Это связано с профилактикой коронавирусной инфекции.

В учреждении орловцам напоминают, что многие услуги ПФР можно получить и не выходя из дома: либо через личный кабинет на официальном сайте фонда, либо через портал государственных услуг. А вопросы можно задать с помощью электронной почты или позвонив на горячую линию.

- Если все же Вам необходимо посетить клиентскую службу, рекомендуем воспользоваться сервисом предварительной записи, чтобы прийти к назначенному времени и не ожидать приема в очереди, - отмечают в ПФР Орловской области.

Телефон горячей линии регионального отделения Пенсионного фонда: (4862) 72-92-36.

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ИСТОЧНИК KP.RU