Безработного орловца поймали на хранении наркотиков

24 Март 2020 2020-03-24T16:08:12+03:00

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В Орле полицейским попался очередной любитель запрещенных веществ. С синтетическим наркотиком поймали 30-летнего мужчину.

Задержали безработного орловца на территории железнодорожного парка станции Орел в ходе оперативно-розыскных мероприятий. При досмотре в дежурной части в кармане его толстовки транспортные полицейские обнаружили полиэтиленовый пакет, а в нем белое кристаллическое вещество. Экспертиза показала: это наркотическое средство, производное N-метилэфедрона. Масса его составила чуть меньше полграмма. Отпираться задержанный не стал. Он сказал, что хранил наркотик для личного употребления.

- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное хранение наркотических средств в значительном размере). Санкции данной статьи предусматривают наказание до 3 лет лишения свободы, либо штраф, - рассказали "Комсомолке" в штабе ЛО МВД России на станции Орел.

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ИСТОЧНИК KP.RU