В Орловской области выявили двоих заболевших коронавирусом
Роспотребнадзор сообщил о двух заболевших коронавирусом в Орловской области. Федеральное ведомство опубликовало статистические данные о заболеваемости в России, в числе регионов с подтвержденными случаями заболевания оказалась и Орловщина.
За последние сутки в стране зарегистрировано 57 новых случаев заражения, больше всего в Москве - 28. Два случая пришлись на Орловскую область, есть новые заболевшие и в соседней Липецкой области, а также один заразившийся в Калужской.
- По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Определен круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование, - сообщает Федеральная Служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
Приводим официальную статистику ведомства:
Такие данные приводит Роспотребнадзор
Отметим, что на региональном уровне пока что не прозвучало официального подтверждения случаев заболевания.
Мы следим за ситуацией.
ИСТОЧНИК KP.RU
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