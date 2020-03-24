2020-03-24T17:34:37+03:00
Коронавирус Covid-19

В Орловской области выявили двоих заболевших коронавирусом

О первых случаях заражения в регионе сообщил Роспотребнадзор
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Архив "КП"
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Роспотребнадзор сообщил о двух заболевших коронавирусом в Орловской области. Федеральное ведомство опубликовало статистические данные о заболеваемости в России, в числе регионов с подтвержденными случаями заболевания оказалась и Орловщина.

За последние сутки в стране зарегистрировано 57 новых случаев заражения, больше всего в Москве - 28. Два случая пришлись на Орловскую область, есть новые заболевшие и в соседней Липецкой области, а также один заразившийся в Калужской.

- По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Определен круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование, - сообщает Федеральная Служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Приводим официальную статистику ведомства:

Такие данные приводит Роспотребнадзор

Такие данные приводит Роспотребнадзор

Отметим, что на региональном уровне пока что не прозвучало официального подтверждения случаев заболевания.

Мы следим за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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