В Орловской области выявили двоих заболевших коронавирусом

24 Март 2020 2020-03-24T17:34:37+03:00

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Роспотребнадзор сообщил о двух заболевших коронавирусом в Орловской области. Федеральное ведомство опубликовало статистические данные о заболеваемости в России, в числе регионов с подтвержденными случаями заболевания оказалась и Орловщина.

За последние сутки в стране зарегистрировано 57 новых случаев заражения, больше всего в Москве - 28. Два случая пришлись на Орловскую область, есть новые заболевшие и в соседней Липецкой области, а также один заразившийся в Калужской.

- По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Определен круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование, - сообщает Федеральная Служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Приводим официальную статистику ведомства:

Такие данные приводит Роспотребнадзор

Отметим, что на региональном уровне пока что не прозвучало официального подтверждения случаев заболевания.

Мы следим за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU