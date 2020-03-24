2020-03-24T14:39:43+03:00
Общество

В отделениях Сбербанка усилили контроль в связи с угрозой распространения коронавируса

Сотрудникам Сбербанка с любыми проявлениями болезни предписано не выходить на работу до полного выздоровления
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Ежедневно проводятся бесконтактные замеры температуры у всего персонала, а руководители получили четкие инструкции, как действовать в случае респираторных заболеваний у подчиненных. Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказал зампред правления Сбербанка Олег Ганеев.

В целом сеть офисов работает в штатном режиме, отделения постоянно убирают, дезинфицируют и проветривают. Если потребуется усиление обслуживания клиентского потока, то в отделения будут перенаправлены сотрудники, которые сейчас находятся в резерве.

- Мы не наблюдаем никаких панических настроений среди клиентов, при этом увеличивается количество операций в дистанционных каналах банка. У нас не зафиксирован всплеск по снятию наличных, объемы штатные. При этом сформированы дополнительные запасы наличности для удовлетворения возможного увеличения спроса. Если такая потребность возникнет, мы ее удовлетворим, - комментирует Олег Ганеев.

Кстати, если у клиента в связи с карантином на предприятии возникнут сложные финансовые обстоятельства, то в Сбербанке возможна реструктуризация задолженности или ипотечные каникулы. Заявку можно подать онлайн.

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