2020-03-24T14:32:00+03:00
Общество

Депутаты горсовета раскритиковали деятельность "Орелтеплосервиса"

Народные избранники обсудили неутешительные результаты проверки контроль-счетной палатой
Ольга СУПОНЕВА
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Депутаты орловского горсовета обсудили результаты проверки АО "Орелтеплосервис". Контрольно-счетная палата назвала АО убыточным и на комитете по бюджету встал вопрос о его необходимости в целом.

Как рассказала представитель КСП Ирина Филиппова, уже долгое время "Орелтеплосервис" работает в убыток, вырос долг по кредитам. Проблема еще заключается и в том, что две школы и один детский сад заключили договоры о теплоснабжении с предприятием, тариф для этих учреждений образования оказался выше, чем у других. При этом школы и детсады могут заключать такой договор с самим поставщиком ресурса напрямую, так что "Орелтеплосервис" здесь не более чем посредник.

Депутатам и мэру города такая ситуация по душе не пришлась.

- Предприятие не несет социальной нагрузки, итоги проверки подтвердили сомнения в эффективности его деятельности. Комитет совершенно справедливо рекомендовал главе администрации города провести служебную проверку по фактам, изложенным в материалах проверки КСП, - отметил градоначальник Василий Новиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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