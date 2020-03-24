Центр защиты прав потребителей разъясняет

24 Март 2020 2020-03-24T13:36:04+03:00

УВОЛЬНЕНИЕ ПО СОБСТЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЯ В СВЯЗИ С ВЫХОДОМ НА ПЕНСИЮ

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Из-за стартовавшей в России пенсионной реформы возникают вопросы об увольнении по собственному желанию и выходу на законную пенсию. В частности, поступают они и от руководителей организаций.

Напоминаем, что согласно ч. 1 ст. 273 Трудового кодекса РФ, руководитель организации является работником, состоящим в трудовых отношениях и выполняющим особую трудовую функцию.

По общему правилу каждый работник вправе расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели, если законом не установлен иной срок.

Согласно ч. 3 ст. 80 Трудового кодекса РФ, когда заявление работника об увольнении по собственному желанию обусловлено невозможностью продолжения им работы (в частности, выходом на пенсию), работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника.

Таким образом, если руководитель организации решил уволиться по собственному желанию в связи с выходом на пенсию, то работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в обозначенный руководителем срок. Т.е. руководитель не обязан уведомлять о своем увольнении за один месяц.

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