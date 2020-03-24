Орловцев приглашают стать участниками проекта «Дорога памяти»
Орловцев приглашают стать участниками проекта «Дорога памяти». Жители области могут пополнить фотогалерею мультимедийного музея.
Интерактивная площадка будет работать возле храма Вооруженных сил Российской Федерации в парке «Патриот». На ней будут представлены уникальные экспонаты из запасников Центрального музея Вооруженных Сил, впервые демонстрируемые широкой общественности, и фотоснимки участников войны.
Увековечить память о подвиге родных и близких может любой желающий. Для этого нужно загрузить фотографию, ФИО и год рождения участника Великой Отечественной на сайте музея.
- Вся эта информация будет привязана к данным, уже имеющимся на сайте «Память народа». Таким образом, пользователь сможет ознакомиться с их полным перечнем и дополнить свой семейный архив, - сообщается на официальном сайте проекта.
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ИСТОЧНИК KP.RU