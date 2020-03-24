24 Март 2020 2020-03-24T13:12:10+03:00

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Орловцев приглашают стать участниками проекта «Дорога памяти». Жители области могут пополнить фотогалерею мультимедийного музея.

Интерактивная площадка будет работать возле храма Вооруженных сил Российской Федерации в парке «Патриот». На ней будут представлены уникальные экспонаты из запасников Центрального музея Вооруженных Сил, впервые демонстрируемые широкой общественности, и фотоснимки участников войны.

Увековечить память о подвиге родных и близких может любой желающий. Для этого нужно загрузить фотографию, ФИО и год рождения участника Великой Отечественной на сайте музея.

- Вся эта информация будет привязана к данным, уже имеющимся на сайте «Память народа». Таким образом, пользователь сможет ознакомиться с их полным перечнем и дополнить свой семейный архив, - сообщается на официальном сайте проекта.

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ИСТОЧНИК KP.RU