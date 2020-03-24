Орловцев приглашают на лекцию об имидже и цвете одежды
В последнее воскресенье марта орловцев приглашают на встречу со стилистом Ольгой Самостроенко. Профессионал расскажет участникам бесплатной лекции об имидже и сочетании цветов в одежде.
- Мы поможем вам научиться сочетать цвета в образе и разберем, какие практические инструменты нам в этом помогут. Умение работать с цветом – гарантия того, что необдуманные покупки уйдут в прошлое, - говорят организаторы проекта «Свежая лекция».
Участие в лекции бесплатное.
Внимание! Количество мест ограничено. Заявку на участие можно оставить в официальной группе проекта в соцсетях.
КОГДА? ГДЕ?
29 марта, 13:00
Лаборатория социального развития (ул. Ленина, д. 1: Типография "Труд", 4 этаж)
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по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru
по телефону: (4862) 43-39-39
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ИСТОЧНИК KP.RU