24 Март 2020 2020-03-24T12:32:30+03:00

Орловцев приглашают на лекцию об имидже и цвете одежды

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В последнее воскресенье марта орловцев приглашают на встречу со стилистом Ольгой Самостроенко. Профессионал расскажет участникам бесплатной лекции об имидже и сочетании цветов в одежде.

- Мы поможем вам научиться сочетать цвета в образе и разберем, какие практические инструменты нам в этом помогут. Умение работать с цветом – гарантия того, что необдуманные покупки уйдут в прошлое, - говорят организаторы проекта «Свежая лекция».

Участие в лекции бесплатное.

Внимание! Количество мест ограничено. Заявку на участие можно оставить в официальной группе проекта в соцсетях.

КОГДА? ГДЕ?

29 марта, 13:00

Лаборатория социального развития (ул. Ленина, д. 1: Типография "Труд", 4 этаж)

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Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

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ИСТОЧНИК KP.RU