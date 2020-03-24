2020-03-24T12:08:19+03:00
Происшествия

Орловские полицейские задержали вора-домушника

Мужчина похитил из частного дома вещи на сумму более 6 тысяч рублей
Наталья Меркулова
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Орловские полицейские задержали вора-домушникаОрловские полицейские задержали вора-домушникаФото: Архив "КП"
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В Свердловском районе полицейские раскрыли кражу и задержали вора-домушника. К делу оказался причастен 39-летний местный житель.

Мужчина взломал замок на двери и пробрался в частный дом. Воспользовавшись отсутствием хозяина, он прихватил с собой вещи на сумму более 6 тысяч рублей.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого была установлена. Полицейские обнаружили и изъяли у него большую часть похищенного. Сейчас фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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