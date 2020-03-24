Пенсионный фонд предлагает орловцам получать услуги дистанционно
В связи с профилактикой распространения коронавируса орловцам предлагают решать вопросы, связанные с Пенсионным фондом, не выходя из дома. Для этого нужно воспользоваться личным кабинетом на сайте фонда или порталом Госуслуг.
Через онлайн-сервисы можно получить и справки, и социальные выплаты. Здесь можно оформить пособие по уходу за пожилыми людьми и инвалидами, получить информацию о пенсионных коэффициентах, накоплениях, стаже и отчислениях работодателей.
Проконсультироваться также можно через онлайн-приемную.
- Если все же необходимо посетить территориальный офис Пенсионного фонда, лучше предварительно записаться, чтобы прийти к назначенному времени и не ожидать приема в очереди, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.
Телефон горячей линии регионального отделения ПФР (4862) 72-92-41.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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