«Созвездие Орла» приглашает школьников на курсы по основам живописи

24 Март 2020 2020-03-24T11:26:47+03:00

Подать заявку на участие можно онлайн

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Образовательный центр «Созвездие Орла» приглашает школьников 6-8 классов на курсы по основам живописи. Занятия будут проходить с 13 по 26 апреля.

Ребят обещают научить изображать на бумаге предметы, окружающее пространство, передавать цвет, а также развить их художественный вкус, зрительную и вербальную память.

Заявку на участие можно подать онлайн до 25 марта.

- На основании полученных заявок и в соответствии с критериями отбора будет сформирован ранжированный список участников. По окончанию образовательного курса ученики, успешно завершившие обучение, получат сертификаты и почетные грамоты, - говорят организаторы.

Справки по телефону: (4862) 76-84-57.

КОГДА? ГДЕ?

с 13 по 26 апреля

Бюджетное общеобразовательное учреждение Орловской области «Созвездие Орла» (пгт. Знаменка, ул. Школа-интернат, д.3).

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ИСТОЧНИК KP.RU