2020-03-24T11:26:47+03:00
Общество

«Созвездие Орла» приглашает школьников на курсы по основам живописи

Подать заявку на участие можно онлайн
Наталья Меркулова
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Образовательный центр «Созвездие Орла» приглашает школьников 6-8 классов на курсы по основам живописи. Занятия будут проходить с 13 по 26 апреля.

Ребят обещают научить изображать на бумаге предметы, окружающее пространство, передавать цвет, а также развить их художественный вкус, зрительную и вербальную память.

Заявку на участие можно подать онлайн до 25 марта.

- На основании полученных заявок и в соответствии с критериями отбора будет сформирован ранжированный список участников. По окончанию образовательного курса ученики, успешно завершившие обучение, получат сертификаты и почетные грамоты, - говорят организаторы.

Справки по телефону: (4862) 76-84-57.

КОГДА? ГДЕ?

с 13 по 26 апреля

Бюджетное общеобразовательное учреждение Орловской области «Созвездие Орла» (пгт. Знаменка, ул. Школа-интернат, д.3).

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

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