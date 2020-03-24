«Созвездие Орла» приглашает школьников на курсы по основам живописи
Образовательный центр «Созвездие Орла» приглашает школьников 6-8 классов на курсы по основам живописи. Занятия будут проходить с 13 по 26 апреля.
Ребят обещают научить изображать на бумаге предметы, окружающее пространство, передавать цвет, а также развить их художественный вкус, зрительную и вербальную память.
Заявку на участие можно подать онлайн до 25 марта.
- На основании полученных заявок и в соответствии с критериями отбора будет сформирован ранжированный список участников. По окончанию образовательного курса ученики, успешно завершившие обучение, получат сертификаты и почетные грамоты, - говорят организаторы.
Справки по телефону: (4862) 76-84-57.
КОГДА? ГДЕ?
с 13 по 26 апреля
Бюджетное общеобразовательное учреждение Орловской области «Созвездие Орла» (пгт. Знаменка, ул. Школа-интернат, д.3).
Вы стали свидетелем достойного внимания события?
Сообщите об этом нашим журналистам!
по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru
по телефону: (4862) 43-39-39
или напишите "Вконтакте"
ИСТОЧНИК KP.RU