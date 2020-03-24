2020-03-24T12:00:07+03:00
Происшествия

В микрорайоне «Болховский» в Орле горела трехкомнатная квартира

Спасателям МЧС пришлось эвакуировать людей из-за сильного задымления
Наталья Меркулова
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В микрорайоне «Болховский» горела трехкомнатная квартира. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской областиВ микрорайоне «Болховский» горела трехкомнатная квартира. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области
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Вчера, 23 марта, в новом микрорайоне «Болховский» в деревне Жилина произошел пожар в многоквартирном доме. Сообщение о возгорании поступило на телефон пожарно-спасательной службы «101» в 9.41.

Огонь вспыхнул на балконе квартиры на 3 этаже. Из-за сильного задымления сотрудникам МЧС пришлось эвакуировать восемь человек.

- В результате пожара трехкомнатная квартира на третьем этаже полностью закопчена, балкон выгорел на площади 14 квадратных метров. Также огнь повредил балкон квартиры на четвертом этаже. Причина пожара произошедшего устанавливается. Пострадавших нет, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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