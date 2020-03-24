2020-03-24T10:14:15+03:00
Общество

Орловские школьники из Ливен получили учебники через суд

Тяжба коснулась школы №5 районного центра
Наталья Меркулова
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Орловские школьники из Ливен получили учебники через судОрловские школьники из Ливен получили учебники через суд
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В районную прокуратуры обратились родители учеников школы №5 в Ливнах. Как выяснилось, детям выдали бесплатные учебники не по всем предметам.

Сначала сотрудники ведомства вынесли представление в адрес директора школы, но нарушения так не были устранены. Тогда дело дошло до суда.

- Межрайонный прокурор обратился в суд с иском обязать школу закупить необходимое количество учебников, а Управление образования администрации Ливен – выделить на это денежные средства. Иск полностью удовлетворен, на ответчиков возложены соответствующее обязанности, - сообщили «КП» в пресс-службе Прокуратуре Орловской области.

Сейчас все школьники уже обеспечены нужными учебниками.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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