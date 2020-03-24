2020-03-24T09:49:34+03:00
Происшествия

Под Орлом поездка навеселе закончилась для юного водителя столкновением с деревом

Происшествие случилось поздней ночью
Наталья Меркулова
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Под Орлом поездка навеселе закончилась для юного водителя столкновением с деревом. Фото Госавтоинспекции Орловской областиПод Орлом поездка навеселе закончилась для юного водителя столкновением с деревом. Фото Госавтоинспекции Орловской области
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Сегодня, 24 марта, в деревне Ульяновка Кромского района 22-летний водитель «Семерки» подшофе вылетел с дороги и угодил на скорости в дерево.

Происшествие случилось в районе трех часов ночи возле дома №67.

- В аварии телесные повреждения получил сам водитель и его 22-летний пассажир. Госпитализация не потребовалась, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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