2020-03-24T09:35:08+03:00
Общество

В этом году в Орловской области отремонтируют 103 км автодорог

Работы будут проходить с 1 мая до 1 октября
Наталья Меркулова
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В этом году в Орловской области отремонтируют 103 км автодорогВ этом году в Орловской области отремонтируют 103 км автодорогФото: Архив "КП"
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Вчера, 23 марта, на заседании Правительства Орловской области обсудили планы на ремонт региональных и межмуниципальных дорог. Стартовать он должен с 1 мая.

Всего в этом году подрядчики должны выйти на 21 участок общей протяженностью 103 км. Среди них 10 дорог в направлении Ливны – Верховье, БолховМценск, Ливны – Красная Заря, Болхов – Знаменское и Орел – Лаврово. Вошли в общую статистику и 11 дорог в областном центре.

Сегодня на заседании регионального Правительства и. о. заместителя Председателя Правительства области по развитию инфраструктуры Денис Блохин проинформировал о планах по осуществлению дорожной деятельности на территории Орловской области в 2020 году.

- Будет продолжена работа по ремонту «вылетных» городских магистралей (ул. Ливенская, Новосильское шоссе, Московское шоссе), завершим работу по ул. 60 лет Октября и ул. Васильевская. Для координации работ по мосту Дружбы и Красному мосту приведем в порядок ул. Розы Люксембург, 5 Августа, Старо-Московскую и Автовокзальную, - пояснил Денис Блохин, и.о. зампредседателя Правительства по развитию инфраструктуры.

Кроме того, на начало реконструкции Красного моста выделено 285 млн рублей из федерального бюджета. В апреле стартуют торги по выбору подрядчика.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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