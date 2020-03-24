В администрации Орла отменили совещания
В администрации Орла отменили рабочие совещания у главы города, которые традиционно проходят по вторникам. Причина - профилактика распространения коронавирусной инфекции.
Дело в том, что совещания проводятся публично и при большом числе людей: чиновников подразделений администрации Орла, сотрудников МУПов, представителей ведомств, журналистов, общественности. С целью недопушения возможного распространения хвори еженедельные встречи отменили.
Как поясняют в пресс-службе горадминистрации, возобновятся планерки после особого распоряжения. Конкретного срока не называется.
ИСТОЧНИК KP.RU