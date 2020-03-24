В администрации Орла отменили совещания

24 Март 2020 2020-03-24T09:31:41+03:00

Планерки у главы города откладываются на неизвестный срок из-за профилактики коронавируса

Изменить размер текста: A A

В администрации Орла отменили рабочие совещания у главы города, которые традиционно проходят по вторникам. Причина - профилактика распространения коронавирусной инфекции.

Дело в том, что совещания проводятся публично и при большом числе людей: чиновников подразделений администрации Орла, сотрудников МУПов, представителей ведомств, журналистов, общественности. С целью недопушения возможного распространения хвори еженедельные встречи отменили.

Как поясняют в пресс-службе горадминистрации, возобновятся планерки после особого распоряжения. Конкретного срока не называется.

ИСТОЧНИК KP.RU