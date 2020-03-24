2020-03-24T09:11:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Орловцев приглашают стать участниками акции #МыВместе против коронавируса

Жители региона могут присоединиться к всероссийским онлайн-сервисам и помочь людям
Наталья Меркулова
Поделиться:
Орловцев приглашают стать участниками акции #МыВместе против коронавируса. Скриншот с сайтаОрловцев приглашают стать участниками акции #МыВместе против коронавируса. Скриншот с сайта
Изменить размер текста:

Орловцев приглашают стать участниками всероссийской акции #МыВместе против коронавируса. Жители региона могут присоединиться к всероссийским онлайн-сервисам и помочь людям.

Об этом сообщает пресс-служба Правительства Орловской области. У проекта есть свой сайт - мывместе2020.рф. Здесь можно не только узнать полезные новости по теме, но и получить доступ к бесплатным приложениям для удаленной работы, онлайн-обучения, концертам и экскурсиям.

- Новые возможности открываются вопреки эпидемии. Сайт аккумулирует позитивные новости о добрых инициативах и реальных поступках. Здесь каждый желающий сможет стать полезным, - говорят в пресс-службе.

Орловцы могут присоединиться к добровольческому сообществу в разделе «Стать волонтером» и узнать о возможностях оказания адресной поддержки тем, кому она особенно необходима в сложившихся обстоятельствах.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Центр защиты прав потребителей разъясняет
Орловцев приглашают стать участниками проекта «Дорога памяти»
Орловцев приглашают на лекцию об имидже и цвете одежды
Сервис DocDoc предоставит бесплатные онлайн-консультации с врачом на тему коронавируса для жителей России
Орловские полицейские задержали вора-домушника
Пенсионный фонд предлагает орловцам получать услуги дистанционно
«Созвездие Орла» приглашает школьников на курсы по основам живописи
В микрорайоне «Болховский» в Орле горела трехкомнатная квартира
Орловские школьники из Ливен получили учебники через суд
Под Орлом поездка навеселе закончилась для юного водителя столкновением с деревом
В этом году в Орловской области отремонтируют 103 км автодорог
В администрации Орла отменили совещания
Орловцев приглашают стать участниками акции #МыВместе против коронавируса
В орловскую колонию пытались доставить «запрещенку» на квадрокоптере
Экосистема Сбербанка поможет скрасить досуг и поддержать бизнес
Орловцам предлагают поучаствовать онлайн в образовательном курсе «Волонтеров Победы»
Орловцы стали реже заражаться инфекционными и паразитарными заболеваниями
273 человека в Орловской области находятся на домашнем карантине