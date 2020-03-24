Орловцев приглашают стать участниками акции #МыВместе против коронавируса
Орловцев приглашают стать участниками всероссийской акции #МыВместе против коронавируса. Жители региона могут присоединиться к всероссийским онлайн-сервисам и помочь людям.
Об этом сообщает пресс-служба Правительства Орловской области. У проекта есть свой сайт - мывместе2020.рф. Здесь можно не только узнать полезные новости по теме, но и получить доступ к бесплатным приложениям для удаленной работы, онлайн-обучения, концертам и экскурсиям.
- Новые возможности открываются вопреки эпидемии. Сайт аккумулирует позитивные новости о добрых инициативах и реальных поступках. Здесь каждый желающий сможет стать полезным, - говорят в пресс-службе.
Орловцы могут присоединиться к добровольческому сообществу в разделе «Стать волонтером» и узнать о возможностях оказания адресной поддержки тем, кому она особенно необходима в сложившихся обстоятельствах.
Вы стали свидетелем достойного внимания события?
Сообщите об этом нашим журналистам!
по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru
по телефону: (4862) 43-39-39
или напишите "Вконтакте"
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»