В орловскую колонию пытались доставить «запрещенку» на квадрокоптере
18 марта в исправительной колонии №5 сотрудники УФСИН совместно с ФСБ пресекли доставку за колючую проволоку «запрещенки».
33-летний мужчина с помощью квадрокоптера хотел доставить в колонию несколько мобильных телефонов и зарядные устройства. Его задержали на месте преступления с хорошо прикрепленным к современному гаджету грузом.
- Материалы для принятия решения о привлечении к административной ответственности по статье «Нарушение правил использования воздушного пространства» направлено в Управление государственного авиационного надзора по ЦФО, - сообщили «КП» в пресс-службе УФСИН России по Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU