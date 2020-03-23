23 Март 2020 2020-03-23T17:17:43+03:00

В орловскую колонию пытались доставить «запрещенку» на квадрокоптере. Фото: пресс-служба УФСИН России по Ороловской области

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18 марта в исправительной колонии №5 сотрудники УФСИН совместно с ФСБ пресекли доставку за колючую проволоку «запрещенки».

33-летний мужчина с помощью квадрокоптера хотел доставить в колонию несколько мобильных телефонов и зарядные устройства. Его задержали на месте преступления с хорошо прикрепленным к современному гаджету грузом.

- Материалы для принятия решения о привлечении к административной ответственности по статье «Нарушение правил использования воздушного пространства» направлено в Управление государственного авиационного надзора по ЦФО, - сообщили «КП» в пресс-службе УФСИН России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU