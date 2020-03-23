Орловцам предлагают поучаствовать онлайн в образовательном курсе «Волонтеров Победы»
Орловцам предлагают поучаствовать онлайн в образовательном курсе «Волонтеров Победы». Всех желающих ждут лекции по истории, психологии и работе в команде.
Чтобы стать участником курса нужно зарегистрироваться на официальном сайте движения. Информацию об обучении можно будет найти в Личном кабинете и приложении Skill Cup.
- Коронавирус нас не пугает, а мотивирует заняться дома самообразованием онлайн. Мы предлагаем не скучать, а прокачивать свои навыки вместе с нами! – говорят волонтеры.
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ИСТОЧНИК KP.RU