23 Март 2020 2020-03-23T16:59:06+03:00

Всех желающих присоединиться к движению ждут лекции по истории, психологии и работе в команде

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Орловцам предлагают поучаствовать онлайн в образовательном курсе «Волонтеров Победы». Всех желающих ждут лекции по истории, психологии и работе в команде.

Чтобы стать участником курса нужно зарегистрироваться на официальном сайте движения. Информацию об обучении можно будет найти в Личном кабинете и приложении Skill Cup.

- Коронавирус нас не пугает, а мотивирует заняться дома самообразованием онлайн. Мы предлагаем не скучать, а прокачивать свои навыки вместе с нами! – говорят волонтеры.

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ИСТОЧНИК KP.RU