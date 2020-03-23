2020-03-23T16:33:08+03:00
Общество

Орловцы стали реже заражаться инфекционными и паразитарными заболеваниями

Специалисты Роспотребнадзора считают, что все это благодаря прививкам
Наталья Меркулова
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Орловцы стали реже заражаться инфекционными и паразитарными заболеваниямиОрловцы стали реже заражаться инфекционными и паразитарными заболеваниямиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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23 марта на заседании Правительства Орловской области одной из главных тем обсуждения стала эпидемиологическая ситуация в регионе. Результаты обнадеживают.

По данным Управления Роспотребнадзора, отмечено снижение заболеваемости по 29 нозологическим формам инфекционных и паразитарных заболеваний. Число случаев внебольничной пневмонии за 2019 год снизилось на 19,3%. туберкулеза - на 14,7%, острых кишечных инфекций - на 4,9%.

- Иммунизацией против дифтерии, столбняка, вирусного гепатита В, кори и краснухи охвачено более 95% взрослого населения, - подчеркнул Александр Румянцев, руководитель регионального Управления Роспотребнадзора.

В целях профилактики заболеваний областные власти планирую уделить особое внимание качеству питьевой водой, обращению с отходами и безопасности продуктов питания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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