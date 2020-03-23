2020-03-23T15:51:29+03:00
Происшествия

После ДТП под Орлом 81-летней женщине понадобилась помощь нейрохирургов

Иномарка врезалась в попутку с пожилым пассажиром на трассе М-2 «Крым»
Наталья Меркулова
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После ДТП под Орлом 81-летней женщине понадобилась помощь нейрохирургов. Фото региональной ГосавтоинспекцииПосле ДТП под Орлом 81-летней женщине понадобилась помощь нейрохирургов. Фото региональной Госавтоинспекции
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В субботу, 21 марта, на трассе М-2 «Крым» иномарка столкнулась с ехавшей попутно отечественной легковушкой. Происшествие случилось в районе часа дня.

Автомобиль «Хендэ» двигался со стороны Москвы в направлении Курска. В районе 353 км 53-летний водитель решил перестроится вправо и врезался в «Ладу».

- В результате ДТП пассажир 81- летняя пассажирка автомобиля «Лада» получила телесные повреждения и была госпитализирована в отделение нейрохирургии, - сообщили «КП» в региональной Госавтоинспекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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