После ДТП под Орлом 81-летней женщине понадобилась помощь нейрохирургов
В субботу, 21 марта, на трассе М-2 «Крым» иномарка столкнулась с ехавшей попутно отечественной легковушкой. Происшествие случилось в районе часа дня.
Автомобиль «Хендэ» двигался со стороны Москвы в направлении Курска. В районе 353 км 53-летний водитель решил перестроится вправо и врезался в «Ладу».
- В результате ДТП пассажир 81- летняя пассажирка автомобиля «Лада» получила телесные повреждения и была госпитализирована в отделение нейрохирургии, - сообщили «КП» в региональной Госавтоинспекции.
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ИСТОЧНИК KP.RU