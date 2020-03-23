23 Март 2020 2020-03-23T15:13:25+03:00

Двое орловцев украли в Становом Колодезе инструменты на 40 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

Мужчины воспользовались тем, что хозяин вещей не появлялся дома несколько месяцев

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Орловские полицейские раскрыли кражу электоинструментов, принадлежащих жителю деревни Становой Колодезь. Мужчина перебрался жить в областной центр, закрыл свой частный дом на замок, но это не уберегло его от воришек.

Неизвестные проникли в помещение хозпостройки через окно. Пропажу дорогих вещей он обнаружил только через несколько месяцев.

- К краже оказался причастен 46-летнего жителя соседнего населенного пункта и его 44-летний знакомый из Брянской области. Оба мужчины задержаны. В настоящее время ведется следствие, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Во время обыска полицейские изъяли только часть похищенных инструментов, остальное приятели успели сбыть.

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ИСТОЧНИК KP.RU