В Орле не разъехались "Опель" и "Хонда"
В Орле не разъехались "Опель" и "Хонда". Травмы получила женщина-водитель одной из иномарок.
ДТП случилось в минувшую субботу, 21 марта, в Железнодорожном районе города. начале третьего часа дня 52-летняя дама на "Опеле-Астра" ехала по Московской улице со стороны улицы Революции. На перекрестке Моковской и Степана Разина ей нужно было повернуть налево.
В ДТП пострадала женщина-водитель "Опеля"Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.
- При повороте водитель допустила столкновение с автомобилем "Хонда" , под управлением 29-летнего, который двигался во встречном направлении прямо. В результате ДТП водитель автомобиля "Опель" получила телесные повреждения, - рассказали "Комсомолке" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Госпитализация женщине не потребовалась.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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