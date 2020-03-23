В Орле юная автоледи сдавала назад и сбила женщину-пешехода
В субботу, 21 марта, в Заводском районе Орла на улице Саханской произошло ДТП. 21-летняя девушка на автомобиле «ВАЗ-21140» сдавала назад и не заметила пешехода.
Авария случилась в районе полвосьмого вечера около дома №8.
- 48-летняя женщина-пешеход получила телесные повреждения. Отпущена домой, - сообщили «КП» в региональной Госавтоинспекции.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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