23 Март 2020 2020-03-23T13:04:01+03:00

В Орле юная автоледи сдавала назад и сбила женщину-пешехода. Фото региональной Госавтоинспекции

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В субботу, 21 марта, в Заводском районе Орла на улице Саханской произошло ДТП. 21-летняя девушка на автомобиле «ВАЗ-21140» сдавала назад и не заметила пешехода.

Авария случилась в районе полвосьмого вечера около дома №8.

- 48-летняя женщина-пешеход получила телесные повреждения. Отпущена домой, - сообщили «КП» в региональной Госавтоинспекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU