Орловцев обязали сообщать о возвращении из-за границы
Жителей Орловской области попросили сообщать о своем возвращении домой из заграничных поездок. Эта вынужденная мера связана с профилактикой распространения коронавируса.
Такое распоряжение дал главный санитарный врач России, им подписан документ «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019». На Орловщине о своем прибытии можно сообщить по следующим телефонным номерам: (4862) 44-23-05 (многоканальный); 43-53-25 (Департамент здравоохранения).
Придется сообщить свои ФИО, дату прибытия и страну, в которой вы гостили, а также контактные данные.
- Также получить консультацию, передать информацию можно по телефону отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Орловской области по телефону: (4862) 42-91-82 - сообщает пресс-служба регуправления Роспотребнадзора.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Как орловцам получить больничный по карантину не выходя из дома
"Комсомолка" задала этот вопрос специалистам и предлагает читателям простую инструкцию...(ДАЛЕЕ)
Вы стали свидетелем достойного внимания события?
Сообщите об этом нашим журналистам!
по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru
по телефону: (4862) 43-39-39
или напишите "Вконтакте"
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»