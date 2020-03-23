2020-03-23T13:06:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Орловцев обязали сообщать о возвращении из-за границы

"Отметиться" нужно в связи с профилактикой распространения коронавируса
Ольга СУПОНЕВА
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В регионе работают горячие линии по вопросам коронавирусаВ регионе работают горячие линии по вопросам коронавирусаФото: Ольга СУПОНЕВА
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Жителей Орловской области попросили сообщать о своем возвращении домой из заграничных поездок. Эта вынужденная мера связана с профилактикой распространения коронавируса.

Такое распоряжение дал главный санитарный врач России, им подписан документ «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019». На Орловщине о своем прибытии можно сообщить по следующим телефонным номерам: (4862) 44-23-05 (многоканальный); 43-53-25 (Департамент здравоохранения).

Придется сообщить свои ФИО, дату прибытия и страну, в которой вы гостили, а также контактные данные.

- Также получить консультацию, передать информацию можно по телефону отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Орловской области по телефону: (4862) 42-91-82 - сообщает пресс-служба регуправления Роспотребнадзора.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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