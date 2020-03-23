Смертельный выезд на встречку: водитель "Лифана" погиб в ДТП под Орлом
На трассе под Орлом в ДТП погиб водитель автомобиля "Лифан", женщина-пассажир иномарки получила травмы. Роковая авария произошла из-за нарушения правил дорожного движения: легковушка "Шкода" вылетела на встречную полосу в месте, где это запрещено.
Все случилось в субботу, 21 марта. Ранним утром - было около 5 часов 20 минут - 41-летний водитель на "Шкоде" ехал со стороны Орла в сторону Курска. В один момент он выехал на встречку, а здесь как раз ехала китайская иномарка "Лифан", за рулем которой был 40-летний водитель. Машины столкнулись.
- В результате ДТП водитель автомобиля "Шкода" получил телесные повреждения, водитель автомобиля "Лифан" погиб на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. Пассажир автомобиля Лифан, 38-летняя женщина, получила телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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