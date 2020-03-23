В Орловской области 20 педагогов получат по миллиону рублей
В Орловской области 20 педагогов получат по миллиону рублей в рамках программы "Земский учитель". Деньги выплатят учителям, которые заместят свободные вакансии в небольших населенных пунктах, желающих ждет конкурсный отбор.
Ликвидировать дефицит кадров на селе подобным способом президенту предложил губернатор Орловской области Андрей Клычков в 2018 году. С 2020 года проект стартовал. Педагоги, которые переедут работать в села и малые города с населением менее 50 тысяч человек получат единовременную выплату в размере одного миллиона рублей.
На Орловщине есть вакансии в Болховском, Орловском, Мценском, Кромском, Свердловском, Урицком районах. Есть некоторые обязательные критерии для участия в конкурсном отборе: возраст не более 55 лет на момент подачи документов, профессиональное образование и согласие на пятилетний контракт.
- Мероприятия проекта реализуются в 6 этапов. До 15 апреля ведется прием заявок от соискателей. В настоящее время на 20 вакансий Орловской области получено 82 отклика, официально зарегистрировано 17 заявок от учителей на участие в конкурсе, - рассказали "КП" в пресс-службе Правительства Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU