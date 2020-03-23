На выходных в Орловской области горели заброшенные дома
В воскресенье, 22 марта, в деревне Хмелевая (Сосковский район) сгорели несколько заброшенных домов. Огонь едва не перекинулся на жилые строения.
Местные жители сообщили о возгорании на телефон диспетчерской службы «101» в районе полвторого дня. К месту происшествия выехала бригада пожарно-спасательной службы.
- В результате пожара нежилой дом и одно неиспользуемое здание площадью 300 квадратных метров выгорели изнутри по всей площади, произошло обрушение кровли. От огня были спасены рядом стоящие жилые дома. Пострадавших нет, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
Сейчас специалисты выясняют причины произошедшего.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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