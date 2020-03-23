23 Март 2020 2020-03-23T12:22:55+03:00

На выходных в Орловской области горели заброшенные дома Фото: Архив "КП"

Огонь едва не перекинулся на жилые строения

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 22 марта, в деревне Хмелевая (Сосковский район) сгорели несколько заброшенных домов. Огонь едва не перекинулся на жилые строения.

Местные жители сообщили о возгорании на телефон диспетчерской службы «101» в районе полвторого дня. К месту происшествия выехала бригада пожарно-спасательной службы.

- В результате пожара нежилой дом и одно неиспользуемое здание площадью 300 квадратных метров выгорели изнутри по всей площади, произошло обрушение кровли. От огня были спасены рядом стоящие жилые дома. Пострадавших нет, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Сейчас специалисты выясняют причины произошедшего.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU