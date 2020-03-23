«Орелводоканал» запускает онлайн-сервис для потребителей

23 Март 2020 2020-03-23T11:58:33+03:00

Теперь оплатить счет за воду можно будет несколькими способами

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19 марта руководство «Орелводоканал» презентовало новый онлайн-сервис для потребителей – личный кабинет. Теперь оплатить счет за воду можно несколькими способами.

Первым в тестовом режиме нововведение на сайте предприятия оценил эксперт «Росатома» Владимир Князев.

- Сейчас основная цель — упростить процедуру оплаты услуг по потреблению холодной воды и водоотведению. «Росатом» оказывал методологическую поддержку этому проекту с первого дня. Отмечу, что принципы и методы, которые применялись при его реализации, могут быть использованы и в других регионах, - подчеркнул эксперт.

После окончательной настройки сервиса, жители Орла смогут оплатить и распечатать оплаченную квитанцию не выходя из дома. Для тех же, кто любит оплачивать счета «вживую» продолжит работать «Единое окно» на улице Полесская, 8.

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ИСТОЧНИК KP.RU