2020-03-23T11:58:33+03:00
Общество

«Орелводоканал» запускает онлайн-сервис для потребителей

Теперь оплатить счет за воду можно будет несколькими способами
Наталья Меркулова
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«Орелводоканал» запускает онлайн-сервис для потребителей. Фото: пресс-служба администрации Орла«Орелводоканал» запускает онлайн-сервис для потребителей. Фото: пресс-служба администрации Орла
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19 марта руководство «Орелводоканал» презентовало новый онлайн-сервис для потребителей – личный кабинет. Теперь оплатить счет за воду можно несколькими способами.

Первым в тестовом режиме нововведение на сайте предприятия оценил эксперт «Росатома» Владимир Князев.

- Сейчас основная цель — упростить процедуру оплаты услуг по потреблению холодной воды и водоотведению. «Росатом» оказывал методологическую поддержку этому проекту с первого дня. Отмечу, что принципы и методы, которые применялись при его реализации, могут быть использованы и в других регионах, - подчеркнул эксперт.

После окончательной настройки сервиса, жители Орла смогут оплатить и распечатать оплаченную квитанцию не выходя из дома. Для тех же, кто любит оплачивать счета «вживую» продолжит работать «Единое окно» на улице Полесская, 8.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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