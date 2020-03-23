2020-03-23T11:35:15+03:00
Происшествия

В пожаре под Орлом погиб 50-летний мужчина

Происшествие случилось сегодня глубокой ночью
Наталья Меркулова
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Под Орлом в пожаре погиб 50-летний мужчинаПод Орлом в пожаре погиб 50-летний мужчинаФото: Архив "КП"
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23 марта, около трех часов ночи, вспыхнул огонь в одном из частных домов в деревне Озерово Урицкого района. К моменту прибытия пожарно-спасательной службы строение горело уже открытым пламенем.

В полпятого утра сотрудники МЧС обнаружили тело 50-летнего мужчины.

- В результате пожара дом выгорел по всей площади. Причина пожара сейчас устанавливается, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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