2020-03-23T10:27:50+03:00
Общество

Известный российский телеканал подал в суд на орловчанку из-за детских игрушек

Бизнесвумен придется заплатить за использование героев мультфильма «Три кота»
Наталья Меркулова
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Известный российский телеканал подал в суд на орловчанку из-за детских игрушекИзвестный российский телеканал подал в суд на орловчанку из-за детских игрушекФото: Архив "КП"
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На минувшей неделе в Ливенском районном суде Орловской области рассмотрели дело о нарушении авторских прав. В качестве истца оказался известный российский телеканал «СТС». Его представители подали в суд на местную бизнесвумен, продававшую детские игрушки с персонажами из мультфильма «Три кота».

Дело в том, что именно телеканал является обладателем исключительного права на анимационных героев кошачьего семейства. Женщина же торговала продукцией без разрешения и соответствующего договора.

- Данный факт был установлен и задокументирован посредствам видеофиксации. АО «СТС» подтвердил нарушение своих авторских прав кассовым чеком, диском с видеозаписью и правоустанавливающими документами на героев мультфильма, - пояснили «Комсомолке» в пресс-службе суда.

В итоге бизнесвумен обязали выплатить «СТС» компенсацию в размере 10 тысяч рублей, расходы по уплате госпошлины и за приобретенный товар.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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