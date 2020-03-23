Известный российский телеканал подал в суд на орловчанку из-за детских игрушек

23 Март 2020 2020-03-23T10:27:50+03:00

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На минувшей неделе в Ливенском районном суде Орловской области рассмотрели дело о нарушении авторских прав. В качестве истца оказался известный российский телеканал «СТС». Его представители подали в суд на местную бизнесвумен, продававшую детские игрушки с персонажами из мультфильма «Три кота».

Дело в том, что именно телеканал является обладателем исключительного права на анимационных героев кошачьего семейства. Женщина же торговала продукцией без разрешения и соответствующего договора.

- Данный факт был установлен и задокументирован посредствам видеофиксации. АО «СТС» подтвердил нарушение своих авторских прав кассовым чеком, диском с видеозаписью и правоустанавливающими документами на героев мультфильма, - пояснили «Комсомолке» в пресс-службе суда.

В итоге бизнесвумен обязали выплатить «СТС» компенсацию в размере 10 тысяч рублей, расходы по уплате госпошлины и за приобретенный товар.

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ИСТОЧНИК KP.RU