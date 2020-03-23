Стало известно, что представит Орловскую область на всероссийском конкурсе «Учитель года»

23 Март 2020 2020-03-23T09:27:04+03:00

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В Орле подвели итоги регионального этапа конкурса «Учитель года» и назвали имя педагога, который представит нашу область на всероссийском уровне.

За звание лучшего поборолись учителя из областного центра, Орловского и Троснянского районов, а также Ливен. Свои профессиональные навыки они показали на открытых уроках и мастер-классах на базе лицея №4 им. Злотина.

По итогам конкурсного отбора больше всех баллов набрала учитель английского языка Анна Пикалина из школы №23 города Орла.

- Она будет представлять наш регион на Всероссийском этапе конкурса, который пройдет в Волгоградской области и Москве с 21 сентября по 5 октября, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU