2020-03-23T08:49:13+03:00
Общество

На Орловщине назвали имя победителя конкурса «Ученик года – 2020»

За звание лучшего поборолись 15 школьников
Наталья Меркулова
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На Орловщине назвали имя победителя конкурса «Ученик года – 2020». Фото: Правительство Орловской областиНа Орловщине назвали имя победителя конкурса «Ученик года – 2020». Фото: Правительство Орловской области
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На Орловщине подвели итоги областного конкурса «Ученик года - 2020». За звание лучшего поборолись 15 школьников из Орла, Ливен, Мценска и 12 районов.

Победительницей конкурса стала ученица 11 класса гимназии № 16 Елена Мерцалова. В финале она поделилась своими творческими успехами и достижениями в учебе.

Второе место заняла Мария Макеева (ученица 9 класса Сосковской СОШ), а третье место поделили между собой Ирина Тверская (ученица 10 класса школы № 2 поселка Нарышкино) и Дарья Данильчук (ученица 10 класса школы № 2 г. Ливны).

Всех победителей и финалистов отметили почетными грамотами и памятными подарками.

- Цель конкурса - выявить общественно активных, творческих, успешных учащихся общеобразовательных организаций в нашем регионе и поддержать их начинания, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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