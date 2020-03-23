23 Март 2020 2020-03-23T08:49:13+03:00

На Орловщине назвали имя победителя конкурса «Ученик года – 2020». Фото: Правительство Орловской области

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На Орловщине подвели итоги областного конкурса «Ученик года - 2020». За звание лучшего поборолись 15 школьников из Орла, Ливен, Мценска и 12 районов.

Победительницей конкурса стала ученица 11 класса гимназии № 16 Елена Мерцалова. В финале она поделилась своими творческими успехами и достижениями в учебе.

Второе место заняла Мария Макеева (ученица 9 класса Сосковской СОШ), а третье место поделили между собой Ирина Тверская (ученица 10 класса школы № 2 поселка Нарышкино) и Дарья Данильчук (ученица 10 класса школы № 2 г. Ливны).

Всех победителей и финалистов отметили почетными грамотами и памятными подарками.

- Цель конкурса - выявить общественно активных, творческих, успешных учащихся общеобразовательных организаций в нашем регионе и поддержать их начинания, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU