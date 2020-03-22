2020-03-22T12:05:35+03:00
Общество

Последняя рабочая пятидневка марта в Орле отметится морозами

В ночное время устойчивый минус, и лишь к концу недели растеплится
Ольга СУПОНЕВА
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Неделя выдастся морозной, потеплеет только к будущим выходнымНеделя выдастся морозной, потеплеет только к будущим выходнымФото: Ольга СУПОНЕВА
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Последняя рабочая неделя марта в Орле отметится морозами. В ночное время термометры будут показывать минусовые значения и лишь к выходным в регионе потеплеет.

Как сообщает Росгидрометцентр, в понедельник 23 марта в темное время суток ожидается 6 градусов мороза, в дневное время потеплее всего до +1. Сильный ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 7 м/c, давление 757 мм рт.ст. Ясно, без осадков.

Во вторник 24 марта - 6 ночью и +3 градуса днем. Небольшая облачность, осадков не ожидается. Ветер немного поутихнет и будет дуть с севера со скоростью 4 м/c. Атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В среду 25 марта чуть теплее: -4 в ночные часы, до +6 прогреется воздух днем. Ветер северо-восточный 3 м/с, давление поднимется до 760 мм рт.ст. Ясно или небольшая облачность, без осадков.

В четверг 26 числа в ночное время морозно: -4, однако днем потеплеет уже до +10 градусов. Небо вновь ясное с небольшой облачностью, ветер сохранит направление и скорость, на прежнем уровне останется и давление. Дождя или снега синоптики не прогнозируют.

В пятницу 27 марта термометры ночью покажут -2 градуса, днем +12. Переменная облачность, без осадков. Атмосферное давление на уровне 755 мм рт.ст, ветер сменит направление на восточное, скорость 5 м/c. Без осадков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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