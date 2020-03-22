2020-03-22T11:51:00+03:00
Происшествия

Полицейские поймали молодого орловца, грабившего ювелирные салоны

Возбуждено уголовное дело
Ольга СУПОНЕВА
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Полицейским удалось задержать 23-летнего грабителяПолицейским удалось задержать 23-летнего грабителяФото: Ольга СУПОНЕВА
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Полицейские задержали 23-летнего орловца за грабежи ювелирных салонов. Незаконный способ разжиться деньгами ничем хорошим для парня не обернулся: возбуждено уголовное дело.

За помощью к полицейским обратилась сотрудница магазина, реализующего драгоценности. Она рассказала, что один из покупателей попросил показать несколько золотых изделий, а когда женщина выложила их, тот схватил браслет и был таков. Оперативники выехали на место, по статье "Грабеж" было возбуждено уголовное дело. Как оказалось, этот салон не единственный в списке молодого грабителя.

- Сотрудники отдела уголовного розыска установили, что к преступлению причастен 23-летний орловец. Полицейские, связавшись с коллегами, выяснили, что разыскиваемый ими молодой человек, совершил несколько дней назад аналогичное преступление на территории Заводского района. В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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