2020-03-22T11:16:10+03:00
Общество

Жителям Орла предлагают выбрать территории для благоустройства в 2021 году

Проголосовать можно до 30 марта
Ольга СУПОНЕВА
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Жителям Орла предлагают выбрать территории для благоустройства в 2021 годуЖителям Орла предлагают выбрать территории для благоустройства в 2021 годуФото: Ольга СУПОНЕВА
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В Орле продолжается онлайн-голосованию по выбору городских территорий, которые будут в первоочередном порядке благоустроены в 2021 году. Свой выбор горожане могут сделать до 30 марта.

Как рассказали в пресс-службе администрации Орла, уже наметились лидеры. Активнее всего орловцы выбирают строчку "озеленение улицы Приборотстроительной", далее идет участок на Наугорке рядом с ледовой ареной (ограниченный Наугорским шоссе, ледовой ареной и домами №7 и №9 по ул. Картукова). На третьем месте парк Ботаника, а именно продолжение работ по благоустройству.

- Победителями станут восемь общественных территорий — по две из каждого района города, набравшие наибольшее количество голосов. Именно их вынесут на рейтинговое голосование, которое состоится 22 апреля, - отмечают в администрации.

Сделать свой выбор можно здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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