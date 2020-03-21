МЧС: В Орле в ближайшие сутки ожидаются неблагоприятные погодные явления

21 Март 2020 2020-03-21T16:32:48+03:00

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Жителей Орловской области управление МЧС предупредило об ухудшении погоды. По прогнозам синоптиков, в регион придет сильный ветер со шквалистыми порывами.

- По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 21 часа 21 марта по 21 час 22 марта на территории области переменная облачность. Ветер северо-восточный 9-14 м/с, днем повсеместно порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0°С…-5°С, днем 0°С…+5°С, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

Спасатели напоминают, что в непогоду нужно соблюдать правила безопасности. Так, при ветре стоит плотно закрыть окна если вы дома, а если ветер застал на улице, то нужно укрыться а здании, подъезде. При этом лучше не находиться под проводами, деревьями, рекламными баннерами и другими шаткими конструкциями. Машину также стоит парковать вдали деревьев и непрочно закрепленных конструкций. Водителям же стоит обратить внимание, что из-за перепадов температур на дорогах возможен гололед.

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ИСТОЧНИК KP.RU