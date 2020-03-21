2020-03-21T11:36:42+03:00
Происшествия

Почти 13 гектаров полыхающей сухой травы потушили орловские пожарные

В МЧС жителям региона в очередной раз напоминают, что поджог сухостоя опасен и влечет штраф
Ольга СУПОНЕВА
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Не стоит поджигать сухостой - это опасноНе стоит поджигать сухостой - это опасноФото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.
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В Орловской области сухая трава горела почти на 13 гектарах. Пожарные потушили полыхавшее то тут то там пламя, выезжать на вызовы о горящем сухостое им приходилось 45 раз за сутки.

- В условиях теплой и ветреной погоды пожары принимают большие размеры, для их тушения требуются усилия десятков людей, влекущие большие материальные затраты. Чтобы потушить большой очаг горения требуется работа в течение нескольких часов, - рассказали "КП-Орел" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

В ведомстве жителям региона в очередной раз напоминают, что сжигать сухостой опасно - пламя распространяется с большой скоростью и может грозить не только потерей имущества, но и жизни.

Для поджигателей предусмотрены штрафы: для физического лица наказание составляет от 2 до 3 тысяч рублей, а если поджог зафиксирован в условиях особого противопожарного режима , то раскошелиться придется на сумму до 4 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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