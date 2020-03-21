2020-03-21T11:27:04+03:00
Общество

Новый корпус областного суда открылся в Орле

Он позволит разгрузить основное здание и создать дополнительные процессуальные зоны
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба Правительства Орловской областиФото: пресс-служба Правительства Орловской области
Изменить размер текста:

У Орлвоского областного суда появился новый дом. Дополнительный корпус открылся накануне: он позволит разгрузить основное здание.

Новая постройка возведена по федеральной программе "Развитие судебной системы России на 2013-2020 годы". Корпус даст возможность разместить работников с большим комфортом, а также создать дополнительные процессуальные зоны для граждан. Кроме того, здесь разместился музей и конференц-зал.

Открытие вышло торжественным, присутствовали почетные гости.

- Лучшие сотрудники судебной системы были отмечены ведомственными наградами. Затем Губернатор Андрей Клычков, председатель Орловского областного суда Елена Суворова и председатель Саратовского областного суда Федор Телегин (с 2011 года по 2018 год – председатель Орловского областного суда) торжественно перерезали красную ленту, открыв новый корпус, - поделились с "КП" в пресс-службе Правительства Орловской области.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Почти 13 гектаров полыхающей сухой травы потушили орловские пожарные
Новый корпус областного суда открылся в Орле
На трассе под Орлом "Четырнадцатая" столкнулась с "Крайслером"
Следком завершил расследование убийства у тренажерного зала в Орле
В Орле маршрутка взяла на таран легковушку
Дорожники предупредили орловских водителей о мокром снеге и гололеде
В Орле поймали магазинного вора и его "напарницу"
Юрий Куклачев проведет мастер-класс для орловских учителей
В Орле появится интерактивная карта объектов ЖКХ
В Орле на Выгонке до конца лета ограничат движение
Сбербанк открыл горячую линию по вопросам работы бизнеса в связи с коронавирусом
Орловцам напомнили, что получать госуслуги можно дистанционно
На выходных в Орле похолодает
В Орловской области из-за печки едва не сгорел жилой дом
В Орле молодой водитель врезался в бордюр, а затем в фуру
Орловские школы продлевают весенние каникулы из-за коронавируса
Один человек погиб и один в больнице после пожара в Глазуновке Орловской области
В храмах Орловщины каждый день будет проходить молебен от коронавируса
Под Орлом «Чери» оказался в кювете из-за водителя, совершавшего обгон
В Орле продавец и его приятель обчистили полки магазина на 3 тысячи рублей
278 крыш жилых домов в Орле требуют ремонта