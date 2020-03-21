Новый корпус областного суда открылся в Орле

21 Март 2020 2020-03-21T11:27:04+03:00

Изменить размер текста: A A

У Орлвоского областного суда появился новый дом. Дополнительный корпус открылся накануне: он позволит разгрузить основное здание.

Новая постройка возведена по федеральной программе "Развитие судебной системы России на 2013-2020 годы". Корпус даст возможность разместить работников с большим комфортом, а также создать дополнительные процессуальные зоны для граждан. Кроме того, здесь разместился музей и конференц-зал.

Открытие вышло торжественным, присутствовали почетные гости.

- Лучшие сотрудники судебной системы были отмечены ведомственными наградами. Затем Губернатор Андрей Клычков, председатель Орловского областного суда Елена Суворова и председатель Саратовского областного суда Федор Телегин (с 2011 года по 2018 год – председатель Орловского областного суда) торжественно перерезали красную ленту, открыв новый корпус, - поделились с "КП" в пресс-службе Правительства Орловской области.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU