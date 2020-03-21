На трассе под Орлом "Четырнадцатая" столкнулась с "Крайслером"
На трассе в Орловской области не разъехались отечественная "Четырнадцатая" и иномарка "Крайслер". Легковушки столкнулись накануне утром, 19 марта, есть пострадавший.
Как установлено предварительно авария случилась около 9-ти часов на дороге "Калуга-Орел". Тридцатилетний водитель "ВАЗа" обгонял впереди идущее авто, при этом разметка обгон запрещала.
Фото с места ДТП: УМВД России по Орловской области
- Он допустил столкновение с автомобилем "Крайслер" под управлением 33-летнего водителя. С места ДТП водитель "ВАЗа" доставлен в медицинское учреждение, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
На месте ДТП работали сотрудники ОМВД России по Болховскому району.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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