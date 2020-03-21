2020-03-21T11:18:50+03:00
Происшествия

На трассе под Орлом "Четырнадцатая" столкнулась с "Крайслером"

Водитель отечественной легковушки, вылетевшей на встречку, получил травмы
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото с места ДТП: УМВД России по Орловской областиФото с места ДТП: УМВД России по Орловской области
Изменить размер текста:

На трассе в Орловской области не разъехались отечественная "Четырнадцатая" и иномарка "Крайслер". Легковушки столкнулись накануне утром, 19 марта, есть пострадавший.

Как установлено предварительно авария случилась около 9-ти часов на дороге "Калуга-Орел". Тридцатилетний водитель "ВАЗа" обгонял впереди идущее авто, при этом разметка обгон запрещала.

Фото с места ДТП: УМВД России по Орловской области

Фото с места ДТП: УМВД России по Орловской области

- Он допустил столкновение с автомобилем "Крайслер" под управлением 33-летнего водителя. С места ДТП водитель "ВАЗа" доставлен в медицинское учреждение, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

На месте ДТП работали сотрудники ОМВД России по Болховскому району.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ДТП-2020 в Орловской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Почти 13 гектаров полыхающей сухой травы потушили орловские пожарные
Новый корпус областного суда открылся в Орле
На трассе под Орлом "Четырнадцатая" столкнулась с "Крайслером"
Следком завершил расследование убийства у тренажерного зала в Орле
В Орле маршрутка взяла на таран легковушку
Дорожники предупредили орловских водителей о мокром снеге и гололеде
В Орле поймали магазинного вора и его "напарницу"
Юрий Куклачев проведет мастер-класс для орловских учителей
В Орле появится интерактивная карта объектов ЖКХ
В Орле на Выгонке до конца лета ограничат движение
Сбербанк открыл горячую линию по вопросам работы бизнеса в связи с коронавирусом
Орловцам напомнили, что получать госуслуги можно дистанционно
На выходных в Орле похолодает
В Орловской области из-за печки едва не сгорел жилой дом
В Орле молодой водитель врезался в бордюр, а затем в фуру
Орловские школы продлевают весенние каникулы из-за коронавируса
Один человек погиб и один в больнице после пожара в Глазуновке Орловской области
В храмах Орловщины каждый день будет проходить молебен от коронавируса
Под Орлом «Чери» оказался в кювете из-за водителя, совершавшего обгон
В Орле продавец и его приятель обчистили полки магазина на 3 тысячи рублей
278 крыш жилых домов в Орле требуют ремонта