На трассе под Орлом "Четырнадцатая" столкнулась с "Крайслером"

21 Март 2020 2020-03-21T11:18:50+03:00

Фото с места ДТП: УМВД России по Орловской области

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На трассе в Орловской области не разъехались отечественная "Четырнадцатая" и иномарка "Крайслер". Легковушки столкнулись накануне утром, 19 марта, есть пострадавший.

Как установлено предварительно авария случилась около 9-ти часов на дороге "Калуга-Орел". Тридцатилетний водитель "ВАЗа" обгонял впереди идущее авто, при этом разметка обгон запрещала.

Фото с места ДТП: УМВД России по Орловской области

- Он допустил столкновение с автомобилем "Крайслер" под управлением 33-летнего водителя. С места ДТП водитель "ВАЗа" доставлен в медицинское учреждение, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

На месте ДТП работали сотрудники ОМВД России по Болховскому району.

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ИСТОЧНИК KP.RU