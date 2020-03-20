2020-03-20T17:35:25+03:00
Происшествия

В Орле маршрутка взяла на таран легковушку

В ДТП пострадала пожилая женщина-пассажир автобуса
Ольга СУПОНЕВА
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На месте аварии работали спасатели и полицейскиеНа месте аварии работали спасатели и полицейскиеФото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.
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В Орле сегодня днем, 19 марта, случилось ДТП с участием общественного транспорта. Маршрутный автобус "ПАЗ" протаранил легковушку, пострадала пожилая женщина-пассажир автобуса.

Все случилось в Северном районе города. Предварительную информацию об аварии корреспонденту "КП-Орел" рассказали в пресс-службе УМВД России по Орловской области. Установлено, что около 12 часо 40 минут 35-летний водитель "ПАЗа" ехал по улице Металлургов со стороны Московского шоссе в направлении Раздольной. В районе дома №80 он въехал в движущуюся впереди попутно легковушку марки "Шкода", за рулем которой был 51-летний водитель.

В итоге пожилая пассажирка маршрутки травмировалась. 61-летнюю женщину осмотрели врачи, ей оказали всю необходимую помощь. Пострадавшей назначено амбулаторное лечение.

На месте аварии работали сотрудники ГИБДД и спасатели. Детали уточняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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