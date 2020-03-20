В Орле маршрутка взяла на таран легковушку
В Орле сегодня днем, 19 марта, случилось ДТП с участием общественного транспорта. Маршрутный автобус "ПАЗ" протаранил легковушку, пострадала пожилая женщина-пассажир автобуса.
Все случилось в Северном районе города. Предварительную информацию об аварии корреспонденту "КП-Орел" рассказали в пресс-службе УМВД России по Орловской области. Установлено, что около 12 часо 40 минут 35-летний водитель "ПАЗа" ехал по улице Металлургов со стороны Московского шоссе в направлении Раздольной. В районе дома №80 он въехал в движущуюся впереди попутно легковушку марки "Шкода", за рулем которой был 51-летний водитель.
В итоге пожилая пассажирка маршрутки травмировалась. 61-летнюю женщину осмотрели врачи, ей оказали всю необходимую помощь. Пострадавшей назначено амбулаторное лечение.
На месте аварии работали сотрудники ГИБДД и спасатели. Детали уточняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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