2020-03-20T16:18:30+03:00
Общество

Дорожники предупредили орловских водителей о мокром снеге и гололеде

Орловскую и соседние области накроет непогода, так что за рулем стоит быть особо осторожными
Ольга СУПОНЕВА
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Погода испортится, на дорогах ожидается гололедПогода испортится, на дорогах ожидается гололедФото: Ольга СУПОНЕВА
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Росавтодор предупредил орловских водителей о грядущей непогоде. В ближайшее время, согласно прогнозам Росгидрометцентра, в Орловскую и соседние области придут дожди, переходящие в мокрый снег, ожидается гололедица.

- 21 марта под влиянием холодного атмосферного фронта в ЦФО ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, ветер до 15 м/с, на дорогах местами гололедица. 22 марта под влиянием атмосферного фронта ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, налипание мокрого снега, ветер порывами до 17 м/с, - сообщают дорожники с ссылкой на синоптиков.

Перепады температур от плюсовых к минусовым и обратно, а также осадки увеличивают вероятность дорожно-транспортных происшествий. Поэтому водителям стоит планировать поездки с учетом неблагоприятных погодных условий и выбирать безопасный стиль езды.

Подробный прогноз погоды на грядущие выходные можно посмотреть здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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