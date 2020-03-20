2020-03-20T16:03:46+03:00
Происшествия

В Орле поймали магазинного вора и его "напарницу"

Как оказалось, 31-летний мужчина находился в розыске
Ольга СУПОНЕВА
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В Орле росгвардейцы поймали мужчину и женщину, укравших из магазина бытовую химию. Парочка отказалась оплачивать товар и оказала сопротивление работникам торговой точки.

Инцидент произошел в Советском районе города. Сотрудники магазина рассказали, что пытались задержать похитителей, но им этого сделать не удалось. Более того, те применили силу и скрылись. Правда, через какое-то время их все равно поймали. Правда уже силовики.

- Подозреваемых задержали, вскоре их опознали работники магазина. Для дальнейшего разбирательства сотрудники вневедомственной охраны передали правонарушителей в отдел полиции. Как оказалось, задержанный 31-летний житель региона в настоящее время находится в региональном розыске за ряд аналогичных проступков, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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