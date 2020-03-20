Юрий Куклачев проведет мастер-класс для орловских учителей

20 Март 2020 2020-03-20T15:22:25+03:00

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Сегодня, 20 марта, в Орел приехал известный актер цирка Юрий Куклачев. Цель его визита познакомить учителей начальных классов с федеральной учебной программой «Школа доброты».

Как сообщает пресс-служба Правительства Орловской области, артист уже встретился с губернатором Андреем Клычковым и руководителем регионального Департамента образования Татьяной Крымовой.

- Проект «Школа доброты» разработан совместно с учеными, психологами и известными педагогами. Главная его цель – работа с внутренним миром человека, с его переживаниями, эмоциями, интересами, отношением к себе, другим людям, окружающему миру. Программа уже успешно апробирована в школах Москвы и Подмосковья, - рассказывает Юрий Куклачев.

Вскоре актер проведет в областного Дворца пионеров и школьников им. Гагарина мастер-класс для учителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU