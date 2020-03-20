В Орле появится интерактивная карта объектов ЖКХ

20 Март 2020 2020-03-20T14:06:49+03:00

В случае аварии это поможет оперативно определить, сколько людей попадают в зону отключения

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Сегодня, 20 марта, в Орле представили проект интерактивной карты объектов ЖКХ. Презентация прошла в рамках работы делегации «Росатома» в горадминистрации.

По мнению руководителя проекта и замначальника управления городского хозяйства и транспорта Леонида Захарченко, нововведение позволит оптимизировать процесс ликвидации аварий на объектах ЖКХ и оперативно определить, сколько людей попадают в зону отключения.

- Интерактивная карта будет содержать сведения о системах электро-, водо-, газо- и теплоснабжения с указанием многоквартирных домов и объектов соцкультбыта, которые к ним подключены. Это сократит время реагирования на аварию с 344 минут до 139 и обеспечит более четкую координацию действий аварийных бригад, - пояснил Леонид Захарченко.

Техническое задание на разработку карты уже готово. Сейчас идет подготовка регламента взаимодействия ресурсоснабжающих организаций при ликвидации аварий.

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ИСТОЧНИК KP.RU