2020-03-20T14:06:49+03:00
Общество

В Орле появится интерактивная карта объектов ЖКХ

В случае аварии это поможет оперативно определить, сколько людей попадают в зону отключения
Наталья Меркулова
Поделиться:
В Орле появится интерактивная карта объектов ЖКХВ Орле появится интерактивная карта объектов ЖКХ
Изменить размер текста:

Сегодня, 20 марта, в Орле представили проект интерактивной карты объектов ЖКХ. Презентация прошла в рамках работы делегации «Росатома» в горадминистрации.

По мнению руководителя проекта и замначальника управления городского хозяйства и транспорта Леонида Захарченко, нововведение позволит оптимизировать процесс ликвидации аварий на объектах ЖКХ и оперативно определить, сколько людей попадают в зону отключения.

- Интерактивная карта будет содержать сведения о системах электро-, водо-, газо- и теплоснабжения с указанием многоквартирных домов и объектов соцкультбыта, которые к ним подключены. Это сократит время реагирования на аварию с 344 минут до 139 и обеспечит более четкую координацию действий аварийных бригад, - пояснил Леонид Захарченко.

Техническое задание на разработку карты уже готово. Сейчас идет подготовка регламента взаимодействия ресурсоснабжающих организаций при ликвидации аварий.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Орле маршрутка взяла на таран легковушку
Дорожники предупредили орловских водителей о мокром снеге и гололеде
В Орле поймали магазинного вора и его "напарницу"
Юрий Куклачев проведет мастер-класс для орловских учителей
В Орле появится интерактивная карта объектов ЖКХ
В Орле на Выгонке до конца лета ограничат движение
Сбербанк открыл горячую линию по вопросам работы бизнеса в связи с коронавирусом
Орловцам напомнили, что получать госуслуги можно дистанционно
На выходных в Орле похолодает
В Орловской области из-за печки едва не сгорел жилой дом
В Орле молодой водитель врезался в бордюр, а затем в фуру
Орловские школы продлевают весенние каникулы из-за коронавируса
Один человек погиб и один в больнице после пожара в Глазуновке Орловской области
В храмах Орловщины каждый день будет проходить молебен от коронавируса
Под Орлом «Чери» оказался в кювете из-за водителя, совершавшего обгон
В Орле продавец и его приятель обчистили полки магазина на 3 тысячи рублей
278 крыш жилых домов в Орле требуют ремонта