2020-03-20T12:37:49+03:00
Общество

Орловцам напомнили, что получать госуслуги можно дистанционно

Жителям областного центра раздали памятки с инструкцией
Ольга СУПОНЕВА
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Жителям областного центра раздали памятки с инструкцией о том, как получить ту или иную госуслугу не выходя из домаЖителям областного центра раздали памятки с инструкцией о том, как получить ту или иную госуслугу не выходя из дома
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Орловские полицейские вместе с общественниками напомнили жителям областного центра о том, что государственные услуги можно получать дистанционно. Для того, чтобы получить справку об отсутствии судимости, прописаться либо же воспользоваться другими государственными услугами по линии МВД, не обязательно обращаться напрямую в ведомство.

Сотрудники полиции и представители Общественного совета при региональном УМВД раздали памятки прохожим с инструкцией о получении госуслуг в электронном виде. Таких услуг сегодня 31 разновидность, а удаленное их получение набирает популярность среди орловцев.

- Только за 2 месяца этого года через специальный сервис подразделениями УВМ УМВД предоставлено порядка 3660 услуг в сфере миграции. В Информационный центр УМВД через поступило более 1660 заявлений о выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости. Подразделениями ГИБДД оказано около 2850 таких услуг по вопросам сдачи экзаменов и выдачи водительских удостоверений, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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