На выходных в Орле похолодает

20 Март 2020 2020-03-20T12:39:51+03:00

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По прогнозам специалистов Росгирометцентра, на выходных в Орловской области ожидается похолодание.

В субботу, 21 марта, в регионе будет облачно и пойдут дожди. Их вероятность, по данным синоптиков, 78 %. Ветер будет дуть с силой всего 2 м/с, зато в воскресенье поднимется уже до 8 м/с. Столбики термометров покажут около 7 °С. Атмосферное давление – 744 мм рт.ст.

22 марта температура воздуха днем опустит до +1°С (ночью -3 и небольшой снег). Осадков в этот день не ожидается. Атмосферное давление - 749 мм рт.ст.

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ИСТОЧНИК KP.RU