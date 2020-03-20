20 Март 2020 2020-03-20T11:34:45+03:00

В Орловской области из-за печки едва не сгорел жилой дом Фото: Архив "КП"

Изменить размер текста: A A

19 марта в деревне Густые Тычинки Колпнянского района произошел пожар. Огонь вспыхнул в одном из жилых домов в районе 8 часов вечера.

Как сообщает пресс-служба главка регионального МЧС России, вероятной причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при использовании печного отопления.

- В результате пожара выгорело чердачное помещение на площади 7 квадратных метров. Пострадавших нет, - рассказали «КП» в ведомстве.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU