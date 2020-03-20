2020-03-20T11:34:45+03:00
Происшествия

В Орловской области из-за печки едва не сгорел жилой дом

Происшествие случилось в деревне Густые Тычинки
Наталья Меркулова
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В Орловской области из-за печки едва не сгорел жилой домВ Орловской области из-за печки едва не сгорел жилой домФото: Архив "КП"
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19 марта в деревне Густые Тычинки Колпнянского района произошел пожар. Огонь вспыхнул в одном из жилых домов в районе 8 часов вечера.

Как сообщает пресс-служба главка регионального МЧС России, вероятной причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при использовании печного отопления.

- В результате пожара выгорело чердачное помещение на площади 7 квадратных метров. Пострадавших нет, - рассказали «КП» в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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