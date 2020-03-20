В Орловской области из-за печки едва не сгорел жилой дом
19 марта в деревне Густые Тычинки Колпнянского района произошел пожар. Огонь вспыхнул в одном из жилых домов в районе 8 часов вечера.
Как сообщает пресс-служба главка регионального МЧС России, вероятной причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при использовании печного отопления.
- В результате пожара выгорело чердачное помещение на площади 7 квадратных метров. Пострадавших нет, - рассказали «КП» в ведомстве.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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