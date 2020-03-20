В Орле молодой водитель врезался в бордюр, а затем в фуру
19 марта в полдвенадцатого ночи на Кромском шоссе в Заводском районе Орла отечественная легковушка врезалась в фуру. Чудом обошлось без жертв.
20-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» ехал стороны Комсомольской улицы, когда наехал в районе дома №2 на бордюрный камень. Затем он попал под ехавшую в попутном направлении фуру «Сканиа» с полуприцепом. От удара сильно пострадал бампер и капот легковушки со стороны пассажира.
- В результате ДТП 19-летний пассажир автомобиля «Лада Гранта» получил телесные повреждения. После медицинского осмотра он был отпущен домой, - рассказали «КП» в региональной Госавтоинспекции.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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